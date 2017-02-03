В столичных школах прошли совещания об опасностях в социальных сетях

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Родион Решетов

Во всех районах столицы прошли совещания с участием директоров школ и правоохранительных органов, где участники обсудили вопросы и предложения, как уберечь детей от игр, пропагандирующих насилие в отношении себя и близких.

В Первомайском районе совещание прошло в формате тренинга с участием директоров школ, психологов, социальных педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Свердловский акимиат провел экстренное совещание в школе-гимназии №12 с участием главы района Самарбека Болотбекова по выработке неотложных мер по предотвращению и профилактике негативных явлений в детско-молодежной среде.

По итогам совещания в Ленинской администрации решено объявить месячник по усиленному контролю посещения детей и подростков школьного возраста компьютерных клубов и создать 3 рабочие группы, которые займутся этим вопросом.

URL: http://www.vb.kg/354787
Теги:
аким, дети, несовершеннолетние, школа, мэрия
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