Свыше 20 тонн подкарантинной продукции из КР и РК не допущено к ввозу в РФ

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Родион Решетов

Более 20 тонн подкарантинной продукции не допущено к ввозу в Новосибирскую область через ФКП "Карасук" в январе текущего года.

В число непропущенных товаров вошли две партии свежих мандаринов, общим весом полтонны, происхождением из Марокко и Пакистана, а также 100 килограммов свежих эквадорских бананов, 20 тонн казахстанского репчатого лука, 1,1 тонны свежих казахстанских яблок, 570 килограммов кыргызского изюма, урюка и смеси сухофруктов, 550 килограммов сена и соломы. Данный груз задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области в течение прошлого месяца.

По данным управления, продукция следовала автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана для последующей реализации в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. Было установлено, что товары перевозились в отсутствие фитосанитарных сертификатов или же с поддельными документами.

"В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан", - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

URL: http://www.vb.kg/354790
Теги:
продовольствие, Россия
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