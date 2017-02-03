Бабанов: Использование админресурса и подкуп – одинаковые преступления

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" на обсуждение внесены поправки в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

Согласно изменениям, предлагается ужесточить наказание за применение административного ресурса во время выборов.

По словам лидера "РАЖ" Омурбека Бабанова, административный ресурс и подкуп избирателей – одинаковые преступления.

"Люди, трудящиеся на государственной службе, имеют право голосовать за любую партию. Почему они должны голосовать за партию власти? Может, они хотят перемен. Директора школ, учителя, врачи, военнослужащие подвержены административному влиянию. В обсуждаемых поправках мы предлагаем противодействовать административному ресурсу вплоть до освобождения от занимаемой должности. В частности, в отношении лиц, занимающих политические, политически-муниципальные должности, а также юридические лица, у которых 30% пакетом акций владеет государство, применяющих административный ресурс. Они будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Речь идет о том, что если директор той или иной школы собирает учителей и призывает голосовать за ту или иную партию, один из учителей пишет заявление, после чего в отношении руководителя применяют меры", - сказал Бабанов.

Таким образом, считает лидер фракции, между партиями власти и оппозиции будет равноправие.

URL: http://www.vb.kg/354791
Теги:
выборы, парламент, Омурбек Бабанов
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Комментарии
123
03.02.2017, 12:21

Если бы не административный ресурс, хрен бы Сарпашев собрал мою биометрию  и хрен бы ты, Бабанов, узнал мой адрес. Пишут письма с меткой "лично в руки" перед выборами всякие непонятные личности, понимаешь.

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Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:46
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Комментариев: 158

Бабанов что хочет, как-то смягчить тот факт, что его партия всегда на выборах подкупом голосов занимается)? 

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Инна Хван
03.02.2017, 16:56
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Комментариев: 102

Бабанов боится проиграть выборы президента? Шо он так трясется то а? 

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