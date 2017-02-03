В канадском Монреале неизвестные забросали яйцами мечеть

В канадском городе Монреаль в провинции Квебек злоумышленники забросали яйцами и разбили большое стекло в одной из мечетей, передает Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

Мечеть находится на юго-западе Монреаля и в городе известна под названием Исламский центр Хадиджа Масджида.

Правоохранительные органы расценивают акт вандализма как преступление на почве нетерпимости. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Напомним, в минувшее воскресенье 27-летний Александр Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. Погибли шесть человек, еще 18 получили ранения. Власти признали атаку на мечеть терактом. Биссоннетт сам сдался полицейским.