Бабанов отчитал представителя ГРС за халатность со списками избирателей

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" ее лидер отчитал заместителя председателя ГРС Дастана Догоева за халатность со списками избирателей во время выборов в Жогорку Кенеш.

По его словам, в ходе голосования выяснилось, что непонятным образом парламентарий и его жена живут в разных домах, хотя прописаны по одному адресу.

"Моя жена и я прописаны по одному и тому же адресу и месту жительства. Однако на выборах мы выяснили, что избирательный участок одного из нас находится в пяти километрах от нужного нам. Как получилось, что мы живем в разных местах?" - спросил Бабанов у зампредседателя ГРС.

Тот в свою очередь ответил, что признает ответственность. В ходе разбирательств выяснилось, что у супруги Бабанова в паспорте указан адрес поселок Ала-Арча-1, а у самого депутата просто Ала-Арча.

"В вашем случае система не распознала, что у вас с супругой один и тот же участок. Разница в цифрах воспринялась как два разных адреса", - сказал Догоев.

На это Бабанов вспылил, заявив: "Не я же пишу Ала-Арча-1 или 2. Выдаете паспорта вы, и вы обязаны выявлять переименование участков".

Догоев поспешил оправдаться, сказав, что до 2015 года не было единого адресного реестра, сейчас он есть, но существует проблема с незарегистрированными объектами недвижимости.

Лидер РАЖ спросил у чиновника, как получилось, что у его коллеги от СДПК Ирины Карамушкиной прописано 70 человек.

Догоев сообщил, что ГРС не может самостоятельно выписать человека и ограничений по прописке граждан нет.

"Материалы по делу Карамушкиной мы передали в Генпрокуратуру", - ответил Догоев.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры Артур Бит-Аврагим отметил, что персонально по Карамушкиной в ГРС было внесено представление об устранении нарушений.

Он пояснил, что по адресу парламентария ранее проживавшие там люди переехали в другое место, но остались прописаны.