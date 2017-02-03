ГСИН предлагает отпускать заключенных на свободу по работе

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Родион Решетов

Преступники по мелким и коррупционным делам могут получить условно-досрочное освобождение. Перед этим они должны выплатить установленные судом компенсации.

В местах лишения свободы заработать не так просто, поэтому те осужденные, которые отбывают свое наказание исправно и без замечаний, могут подать заявления на условно-досрочное освобождение (УДО).

При этом освобождение будет в том случае, если работа уже найдена. Кроме того, уже давно действует практика возмещения причинённого вреда. Так, если суд признал человека виновным и назначил ему меру пресечения с возмещением причинённого вреда, то выплатив необходимую сумму пострадавшему, заключенного выпускают на свободу. В случае совершения осужденным нового преступления и принятия судом решения об отмене УДО повторно условно-досрочное освобождение не применяется.

"Там идет вопрос о том, каким образом они будут возмещать ущерб, ну хотя бы, чтобы они работали и часть денег отдавали. А сейчас люди сидят, работы нет. Вот мы и говорим, чтобы их отпускали и они начинали работать, так как сидя в тюрьме не могут компенсировать ущерб, который нанесли. Конечно, это не распространяется на убийц. Речь идет о мелких преступлениях или финансовых. Вот, например, тот же Нариман Тюлеев, у него там было 60 с лишним миллионов, он компенсировал и вышел досрочно. Это удобно для заключенных, так как, отсидев свой срок сполна, они все равно обязаны возместить тот или иной ущерб", - сообщил пресс-секретарь ГСИН Александр Никсдорф.

URL: http://www.vb.kg/354795
Теги:
амнистия, заключенные, ГСИН
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