В Японии отказались "забыть" преступное прошлое педофила

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Верховный суд Японии отказал педофилу в просьбе применить "право на забвение" и удалить из поисковой раздачи Google упоминания о его преступлении. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Японец, имя которого не называется, потребовал от Google удалить ссылки четырехлетней давности с новостями об его аресте и обвинениях в организации детской проституции. Мужчина был признан виновным и заплатил штраф в размере 4,4 тысячи долларов.

Истец жаловался, что поиск Google выдает все подробности судебного процесса на первой странице по запросу, содержащему его имя и фамилию.

Верховный суд счел данные о поступках японца общественно значимыми: в решении значится, что люди должны знать, что в прошлом мужчина представлял серьезную угрозу.

В Google поддержали решение суда в отношении японца. "Любое решение удалить информацию из результатов поиска необходимо принимать только после оценки значимости информации для общественности", - отметили в азиатском отделении компании.

Издание отмечает, что с января по сентябрь 2016 года 50 жителей Японии обратились в районные суды с требованием удалить из поиска Google данные по "праву на забвение".

URL: http://www.vb.kg/354796
Теги:
педофилия, Япония
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