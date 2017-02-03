Бабанов: Пока Сарпашев глава ГРС, у народа не будет доверия к выборам

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" ее лидер Омурбек Бабанов предложил внести премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть на соответствие занимаемой должности председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.

Причиной данного предложения стало письменное указание ГРС снять арест с участка, принадлежавшего ранее сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максиму.

"В интервью одному из СМИ Сарпашева стали спрашивать, почему вовремя не национализировали скандально известный участок. Ему задают один вопрос, он в ответ задает совсем другой. Мы задаем Сарпашеву вопрос о списках избирателей, он говорит о подкупе избирателей. Пусть он за свои дела отвечает. Не его дело, кто подкупает избирателей, его дело - вести список избирателей. Я считаю, пока такой чиновник сидит на месте, никогда не будет доверия к избирательной системе. Как мы можем выборы ему доверить?" - сказал Бабанов.

В итоге парламентарии единогласно приняли решение направить письмо главе правительства о рассмотрении Сарпашева на соответствие занимаемой должности и ликвидирование председателем ЦИК всех нарушений в течение месяца.