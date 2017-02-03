Бабанов: Пока Сарпашев глава ГРС, у народа не будет доверия к выборам

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 февраля, на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" ее лидер Омурбек Бабанов предложил внести премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть на соответствие занимаемой должности председателя ГРС Тайырбека Сарпашева.

Причиной данного предложения стало письменное указание ГРС снять арест с участка, принадлежавшего ранее сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максиму.

"В интервью одному из СМИ Сарпашева стали спрашивать, почему вовремя не национализировали скандально известный участок. Ему задают один вопрос, он в ответ задает совсем другой. Мы задаем Сарпашеву вопрос о списках избирателей, он говорит о подкупе избирателей. Пусть он за свои дела отвечает. Не его дело, кто подкупает избирателей, его дело - вести список избирателей. Я считаю, пока такой чиновник сидит на месте, никогда не будет доверия к избирательной системе. Как мы можем выборы ему доверить?" - сказал Бабанов.

В итоге парламентарии единогласно приняли решение направить письмо главе правительства о рассмотрении Сарпашева на соответствие занимаемой должности и ликвидирование председателем ЦИК всех нарушений в течение месяца.

URL: http://www.vb.kg/354797
Теги:
выборы, парламент, правительство, ГРС, Омурбек Бабанов, Тайырбек Сарпашев
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Комментарии
Дмитрий Вадимович
03.02.2017, 14:51
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
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Комментариев: 5

пока Бабанов как флюгер (хотя флюгер и то постояннее бывает) каждый день меняет свое мнение, какое может быть доверие к Бабанову?

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03.02.2017, 15:46

И до Сарпашева люди не очень-то верили выборам, он просто уничтожил то немногое, что осталось. В принципе, я в равной степени не доверяю ни Сарпашеву, ни кому-либо из 120 депов.

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Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:41
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
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Комментариев: 158

Пока фракции (в частности онугуу и РАЖ) буду покупать голоса, доверия к выборам не будет у людей

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