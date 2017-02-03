Бабанов и "джентльмены удачи". Интрига с отставками и что за этим стоит

Бенефис Омурбека Бабанова состоялся минувшим вечером на принадлежащем ему телевизионном канале. Он ораторствовал с парламентской трибуны минут по 10 в каждом выпуске новостей. Все выглядело так, как будто лидер РАЖ в Жогорку Кенеше был единственным, кто умеет разговаривать, а всех остальных депутатов просто согнали для массовки. Лишь пару раз показали оправдывающихся и очень бледно выглядевших на фоне блестящего оратора спикера Турсунбекова и премьера Жээнбекова. Говорили они недолго и невнятно, как будто языки проглотили под воздействием напора энергичного, принципиального и непоколебимого Бабанова.

Вызывает вопросы не факт внезапной активности, а то, как резко она наступила у Омурбека Бабанова. Резкая смена настроения, приоритетов и ориентиров говорит о многом. Практически моментальный отказ от принципов указывает на их полное отсутствие. В один день и премьер, и спикер, которые при участии Бабанова и его фракции назначались, оказались настолько плохи, что республиканец заговорил об их возможной отставке.

Традиционным поводом для пафосного наезда стало ухудшение экономической ситуации в стране и неготовность правительства к вступлению в ЕАЭС. Показатели падают, безработица не сокращается, экспорт затруднен, развития не наблюдается – вот вкратце основные упреки, высказанные Бабановым в адрес правительства. Что касается спикера, то на него оратор затаил обиду за то, что тот несколько раз отключал микрофоны республиканцам.

Проблем, существующих в государстве, не скрыть, и копились они даже не годами, а десятилетиями. Пытаться свалить все на Жээнбекова вот так, по-детски прямолинейно, для политика очень непрофессионально. Игра на публику дает лишь краткосрочный эффект, но при этом обязательно возвращается бумерангом в будущем, и иногда очень быстро. Если вспомнить, как проходил процесс подготовки к вступлению в ЕАЭС при премьер-министрах Оторбаеве и Сариеве, то причины нынешних экономических неурядиц становятся более чем очевидными. Сейчас нужно разгребать завалы и наверстывать упущенное время.

Но кто об этом думает? Головы политэлиты забиты предстоящими президентскими выборами. Не исключено, что именно с этим прицелом Бабанов и пошел в атаку на власть. Для него еще не очевидно, что с дешевым авторитетом и на одном популизме предстоящие выборы главы государства не выиграть. И как раз в горячке политики допускают фатальные для своей карьеры ошибки.

Компания у лидера партии "Республики", с которой он требует отставок высших должностных лиц, подобралась, мягко говоря, непрезентабельная. Если Торобаев и Текебаев во многом схожи, то Бабанов вроде как считался совсем из другой когорты. Зачем ему такие попутчики?

Впрочем, назвать Бабанова святым язык не поворачивается. Сейчас ему припомнят и того скакуна, что вынес его из премьерского кабинета, и паспорт гражданина Казахстана, и цементный завод где-то на просторах России, и то, как он будучи главой правительства таскал контрабанду ГСМ в Таджикистан, когда республика в виде исключения получала топливо, которое не облагалось пошлинами.

По тем законам и поправкам, которые уже сегодня начала обсуждать в парламенте фракция "Республика", становится понятно, что Бабанов метит в президенты. И ничего предосудительного в этом нет, но выбор методов борьбы за власть смущает. Интриги и передергивание фактов - это удел политиков совсем другого уровня. Гроссмейстеры в этих делах при первом удобном случае Бабанова как раз и подставят.

Впрочем, это его выбор. И что отрадно, прошло менее суток и Бабанов уже не поддерживает отставку правительства. Сегодня он сообщил журналистам, что считает этот вопрос преждевременным. В данный момент стоит вопрос только об увольнении главы ГРС Тайырбека Сарпашева, который оказался замешан в некрасивой истории с земельным участком приближенных Бакиева.