Канадский музей запустил проект по поиску двойников героев древних статуй

Квебекский Музей цивилизации запустил проект My 2000-Year-Old-Double, в рамках которого разыскивает среди интернет-пользователей двойников героев древнегреческих, древнеримских и древнеегипетских статуй из коллекции нескольких швейцарских музеев, пишет издание BirdinFlight со ссылкой на MentalFloss.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно загрузить свою фотографию на сайт проекта. Далее программа по распознаванию лиц сопоставит снимок со скульптурами и выдаст пользователю результат с наибольшим совпадением.

Все загруженные фотографии затем попадут к сотрудникам музея, которые выберут из снимков несколько десятков лучших. После этого портреты их героев переснимет канадский фотограф Франсуа Брюнелль, известный своей серией о двойниках, а в октябре 2018 года их покажут на тематической выставке в Музее цивилизации.