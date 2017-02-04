Канадский музей запустил проект по поиску двойников героев древних статуй

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Квебекский Музей цивилизации запустил проект My 2000-Year-Old-Double, в рамках которого разыскивает среди интернет-пользователей двойников героев древнегреческих, древнеримских и древнеегипетских статуй из коллекции нескольких швейцарских музеев, пишет издание BirdinFlight со ссылкой на MentalFloss.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно загрузить свою фотографию на сайт проекта. Далее программа по распознаванию лиц сопоставит снимок со скульптурами и выдаст пользователю результат с наибольшим совпадением.

Все загруженные фотографии затем попадут к сотрудникам музея, которые выберут из снимков несколько десятков лучших. После этого портреты их героев переснимет канадский фотограф Франсуа Брюнелль, известный своей серией о двойниках, а в октябре 2018 года их покажут на тематической выставке в Музее цивилизации.

URL: http://www.vb.kg/354803
Теги:
Канада, музей
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