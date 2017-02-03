В Таджикистане намерены гуманизировать Уголовный кодекс

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Власти Таджикистана заявили, что Уголовный кодекс страны будет пересмотрен. Вопрос внесения изменений в УК изучается специальной группой, созданной по поручению главы государства.

Отредактированный и "гуманный" УК РT будет подготовлен и рассмотрен парламентом уже в этом году. Ожидается, что реализация нового уголовного кодекса начнется с 2018 года. Об этом сообщил помощник президента Таджикистана по юридическим вопросам Шохназар Музаффарзода на пресс-конференции в Генеральной прокуратуре.

По его словам, в новом Уголовном кодексе будут смягчены наказания за некоторые преступления. Он также заявил, что в Таджикистане нет необходимости в восстановлении смертной казни даже в отношении террористов. Напомним, Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон 4 августа прошлого года на пресс-конференции в Душанбе заявил, что выступает за возвращение смертной казни в стране.

В 2004 году Таджикистан ввел мораторий на применение смертной казни в стране, заменив высшую меру наказания на пожизненное заключение.

URL: http://www.vb.kg/354806
Теги:
Таджикистан, Уголовный кодекс
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