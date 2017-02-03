Никитенко: Спецслужбы должны обратить внимание на "группы смерти" в кирнете

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 февраля, в ходе встречи без галстуков депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко посоветовала правоохранительным органам, вместо того чтобы отслеживать критику в адрес власть имущих в соцсетях, обратить внимание на так называемые "группы смерти" в кирнете.

По ее словам, это довольно сложная проблема, для решения которой требуется принять комплекс мер.

"Конечно, закрыть доступ к подобным сайтам невозможно. Забрав у подростков телефоны, также не решить проблему. Нужна системная работа, в первую очередь ведомства, работающего с информационным полем, и спецслужб. Кроме того, гражданское общество также должно активно работать в этом направлении", - отметила депутат.

На вопрос о том, понадобятся ли для этого дополнительные материальные средства, парламентарий ответила, что руководители правоохранительных органов могут обратиться в парламент с предложением увеличить их бюджет на эти цели.

URL: http://www.vb.kg/354808
Теги:
Наталья Никитенко, социальные сети
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Комментарии
Даке Маматкасым
03.02.2017, 14:43
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вот прям бесит уже как каждая запупырка считает своим долгом поучать других как надо работать!

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Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:33
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Хотелось бы, чтобы депутаты занимались своей работой  и не учили других, депутатов с партии мародеров это особенно касается

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Асселим Дауренова
03.02.2017, 16:35
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Думаю чекистам виднее как работать и по какой линии работать, а у депутатов ата-мути видимо цель такая "отвлекать гкнб от работы по делу мегаком" всеми способами

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Инна Хван
03.02.2017, 16:52
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Пфф, что Текебаев ОБОН свой в ЖК мобилизировал?

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