Социолог: СМИ не должны подробно описывать суициды

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Аида Джумашева

СМИ не должны подробно описывать в своих материалах суициды. Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе встречи без галстуков заявила социолог Назгуль Кулова. 

Она объяснила это тем, что некоторые люди, прочитав подробности самоубийства, могут совершить такой же поступок.

"В Японии был инцидент, когда в СМИ напечатали информацию о том, что женщина спрыгнула с высотки. Там подробно описали данный момент, после чего другие люди совершили суицид точно таким же образом. Именно поэтому средствам массовой информации не стоит описывать подобные случаи, поскольку другие люди могут повторить подобный поступок", - сказала Кулова.

В свою очередь психолог Перизат Асылбаева считает, что предотвратить суициды среди подростков могут учителя. В частности, преподаватели на уроках должны как можно чаще проводить интерактивные игры, чтобы дети общались друг с другом.

"Если учитель приходит в класс и говорит детям, что нельзя совершать суицид, он не отговорит их от подобного поступка. Нужно, чтобы дети как можно больше общались друг с другом и были заняты делом", - отметила Асылбаева.

Она добавила, что большую роль в предотвращении самоубийств играют, конечно же, сами родители.

URL: http://www.vb.kg/354810
Теги:
дети, суицид, школа
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