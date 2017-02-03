В Баткене бензовоз снес дом. Есть пострадавшие

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Родион Решетов

В Кадамджайском районе Баткенской области бензовоз снес строящийся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По предварительным данным, водитель автоцистерны, перевозившей солярку, не справился с управлением и въехал в дом. Кабина топливозаправщика была полностью уничтожена, постройка, принявшая на себя удар, также разрушена.

В МЧС сообщили, есть трое пострадавших, это пассажиры бензовоза марки Freightliner. В данное время ведется работа спасателей.

Авария произошла в 12.14 в районе села Пулгон, на 123-м км автодороги Ош - Баткен. По неофициальной информации, автоцистерна перевозила 40 тонн нефтепродуктов, часть топлива разлилась.

"Сейчас на месте работают 3-я отдельная мобильная горно-спасательная служба МЧС. Там бензовоз въехал в огород жилого дома, пострадали только те, кто находился в кабине грузовика. Они получили различные травмы и доставлены в районную больницу. В доме пострадавших нет. Пока нет информации об экологической угрозе", - сообщила пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шарипова.

URL: http://www.vb.kg/354812
Теги:
Баткенская область, грузоперевозки, ДТП, экология
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Комментарии
Водитель
03.02.2017, 16:03

Опять эти бензовозы. Они как бешеные несутся по трассе. Кто в сторону Оша ездиет, тот видил как они носятся.

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