У Лувра военный открыл огонь по пытавшемуся проникнуть в музей мужчине

Солдат, охранявший Лувр, открыл огонь по мужчине, который пытался проникнуть в музей. Он получил ножевое ранение, передает телеканал Дождь со ссылкой на Le Figaro.

По данным Reuters, у подозреваемого был при себе небольшой чемодан. В настоящий момент Лувр блокирован силовиками, кроме того, закрыта станция метро "Пале-Рояль Лувр".

Как пишет Le Figaro, на месте происшествия работают саперы. Нападавший получил серьезные травмы. МВД Франции в "Твиттере" подтвердило, что у Лувра произошел "серьезный инцидент, связанный с безопасностью".

По словам источника Reuters, неизвестный попытался проникнуть в подземный магазин Лувра и напал на военного, после чего был серьезно ранен. Очевидец агентства рассказал, что полиция заблокировали все подходы к музею.

Пресс-секретарь Лувра в разговоре с агентством рассказала, что музей "в настоящий момент закрыт". При этом она не подтвердила, что из Лувра проводилась эвакуация.

Как сообщает BFMTV, пострадавший военный был ранен в руку. По данным канала, подозреваемый пытался проникнуть в магазин с двумя небольшими чемоданами, однако охрана отказала ему во входе. После этого он напал на военных с ножом, а те открыли огонь.

Источник в полиции рассказал BFMTV, что нападавший мог быть вооружен мачете. Собеседник также добавил, что прибывшие на место происшествия саперы не обнаружили в сумках следов взрывчатых веществ.