Подписан Кодекс Кыргызской Республики о проступках

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Напомним, кодекс принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2016 года. В нем определены принципы, а именно законности, юридической определенности, равенства перед законом, принцип вины, справедливости и другие. Никто не может дважды нести ответственность за совершение одного и того же проступка.

Критерием разграничения преступления и проступка является размер причиненного вреда (значительный, крупный и особо крупный – это уголовно-наказуемое деяние, а все остальное – это проступки).

Кодекс Кыргызской Республики о проступках будет введен в действие с 1 января 2019 года.

URL: http://www.vb.kg/354814
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Уголовный кодекс
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