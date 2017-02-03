Генеральная прокуратура отчиталась за 2016 год

За минувший год по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов, Генеральной прокуратурой было проведено 9099 проверок, по результатам которых внесено 14,5 тыс. актов прокурорского реагирования. Государству возмещен ущерб на сумму 196 млн 439 тыс. сомов.

Об это стало известно в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры по итогам деятельности за 2016 год.

Отдельным вопросом рассматривалось состояние прокурорского надзора за исполнением земельного и архитектурно-градостроительного законодательства по г. Бишкек за 2015-2016 год. Анализ показал, что по результатам проведенных 255 проверок внесено 227 актов прокурорского реагирования. По выявленным нарушениям возбуждено 17 уголовных дел. В суд предъявлено 12 исковых заявлений, из которых удовлетворено девять.

За период с августа по декабрь 2016 года органами прокуратуры города Бишкек проверкой охвачены 260 объектов строительства, из них по 117 объектам выявлены нарушения и внесено 74 акта реагирования, в том числе на отзыв разрешений и приостановление строительно-монтажных работ.