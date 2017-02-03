Черный: Текебаев озвучил недостоверную информацию относительно меня

"Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев озвучил абсолютно недостоверную информацию и откровенную ложь относительно меня", - так прокомментировал заявление лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева директор Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии Илья Черный.

Отметим, парламентарий заявил, что Илья Черный является сыном владельца 45% акций ОАО "Кыргызавтомаш" и "Кыргызрадиатор" Анатолия Черного.

"Я никогда не был знаком, не состоял в каких-либо родственных и дружеских отношениях с Анатолием Черным, которого господин Текебаев приписывает мне в качестве отца. Мой отец - Анатолий Владиславович Черный скончался в ноябре 2009 года. Он никогда не работал на предприятиях, озвученных Текебаевым, а тем более никогда не являлся акционером указанных Текебаевым предприятий. Насколько мне известно, информация относительно моих коллег также недостоверна", - сказал Илья Черный.

Директор Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии отметил, что любые выпады в адрес международных служащих, прошедших сложный процесс отбора, представленных Кыргызской Республикой в международные организации, должны быть выверены и проверены.

"В противном случае они наносят ущерб нашей деловой репутации и в целом имиджу Кыргызстана, а также ставят под сомнение цели и задачи, которые наша страна ставит перед собой в международных интеграционных объединениях и организациях", - сказал Илья Черный.

И добавил, что господин Текебаев должен публично опровергнуть озвученную им информацию и извиниться.

"При этом мы оставляем за собой право обратиться в суд за защитой нашей деловой репутации", - заключил он.