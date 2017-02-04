МЧС: В Кыргызстане отмечается активизация оползневых процессов

В Кыргызстане отмечается активизация оползневых процессов. Об этом сообщил директор Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР Анаркул Айталиев. По его словам, природному катаклизму наиболее подвержен юг республики.

Айталиев отметил, что количество осадков в период с октября 2016 г. по январь 2017 г. превысило средние многолетние значения и составило 125-290% месячной нормы.

Кроме того, колебания температуры воздуха вызвало обильное таяние снега, а выпадение осадков в виде дождя в осенне-зимний период способствовало интенсивному замачиванию оползневых склонов. Этот процесс периодически повторялся в течение осенне-зимнего периода.

Вероятность оползней провоцирует и продолжающаяся сейсмическая активность на территории юга республики.

"Немаловажную роль в развитии и активизации оползневых процессов оказывает и хозяйственная деятельность человека",- отметил Айталиев.

По данным МЧС, всего по республике насчитывается около 5 тыс. оползневых опасных участков, в которых проживали 4230 семей, из них отселились в безопасное место 1272 семьи, 863 семьи в стадии переселения, 2095 семей получили ссуду, земельные участки, но продолжают проживать на опасных участках.

Для справки: Оползни возникают на участке склона или откоса вследствие нарушения устойчивости пород, вызванного крутизной склона, в результате подмыва водой, ослаблением прочности пород при переувлажнении осадками и подземными водами, воздействием сейсмических толчков, а также строительной и хозяйственной деятельностью, без учета геологических условий местности (разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный полив садов и огородов, расположенных на склонах и др.).

Развитию оползней способствует уклон пластов земли, трещины в породах, направленные также в сторону уклона. В сильно увлажненных глинистых породах оползни приобретают форму жидкого потока. Оползни наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям, промышленным предприятиям, населенным пунктам и т.д.

Активизация оползневых процессов наблюдается в весенне-летний период. Наибольшее количество оползней образуется в многоводные годы и чаще связано с поверхностным увлажнением, происходящим весной в период снеготаяния и выпадения атмосферных осадков. Необходимо отметить, что крупные оползни, образующиеся под влиянием подземных вод, возникают и в маловодные годы, независимо от периода.