В Боливии открылся музей в честь Эво Моралеса

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В честь президента Боливии Эво Моралеса открылся выставочный комплекс, стоимость которого оценивается в $7 млн. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

"Этот город, который вырастил меня, этот город, который позаботился обо мне, я хочу сказать спасибо, мы продолжим работать", - заявил Моралес.

Строительство комплекса началось в 2006 году, он предназначен для хранения сотен подарков Моралесу, а также для размещения различных фотографий, видеозаписей и археологических экспонатов.

Интересно, что музей уже подвергся критике, поскольку некоторые представители общественности посчитали его пустой тратой денег. Также утверждается, что музей не привлечет туристов из-за своего удаленного расположения.

URL: http://www.vb.kg/354829
Теги:
музей
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