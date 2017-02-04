В Боливии открылся музей в честь Эво Моралеса

В честь президента Боливии Эво Моралеса открылся выставочный комплекс, стоимость которого оценивается в $7 млн. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

"Этот город, который вырастил меня, этот город, который позаботился обо мне, я хочу сказать спасибо, мы продолжим работать", - заявил Моралес.

Строительство комплекса началось в 2006 году, он предназначен для хранения сотен подарков Моралесу, а также для размещения различных фотографий, видеозаписей и археологических экспонатов.

Интересно, что музей уже подвергся критике, поскольку некоторые представители общественности посчитали его пустой тратой денег. Также утверждается, что музей не привлечет туристов из-за своего удаленного расположения.