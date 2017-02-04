Кабмин: Министерство образования и наук входит в состав учредителей "Себат"

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ВБ

Кабинет министров принял решение о вхождении Министерства образования и науки (МОН) в состав учредителей "Себат". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Себат" объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу Silk Road, 3 неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад. Общее количество учащихся - 12 043 человека.

По информации МОН, все образовательные учреждения "Себат" занимают свое место в образовательной системе страны. Учебные программы соответствуют государственному стандарту, направлены на углубленное изучение английского языка и информатики, естественно-математических наук на английском языке.

В университете "Ататюрк-Ала-Тоо" обучается 2 022 студента. В структуре вуза четыре факультета – управления, новых технологий, гуманитарных наук и медицинский факультет, а также Институт социальных и естественных наук и Институт профессионального образования. Университет имеет образовательные лицензии по 23 программам. В штате преподавателей из свыше 83% составляют граждане Кыргызстана.

В настоящее время разработан новый проект устава "Себат", который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей предполагается также изменение названия образовательного учреждения.

На днях прокуратура Турции заявила, что университет и лицеи входят в сеть террористической организации Гюлена.

Напомним, почти сразу после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в этом Фетхуллаха Гюлена и по всей стране начались аресты людей, которые могли иметь отношение к нему или к его организации FETO, которую в Турции признали террористической. В опальный список попал и университет "Ататюрк-Ала-Тоо" и сеть частных лицеев в Кыргызстане "Себат", которые были открыты в 1996 году.

URL: http://www.vb.kg/354832
Теги:
Министерство образования
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