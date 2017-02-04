Обладатель "Золотого мяча" против использования видеоповторов в футболе

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Бывший полузащитник "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо высказался против внедрения технологии видеофиксации взятия ворот в официальных футбольных матчах, пишет RT.

"Футбол однажды уже был изобретён. Так что нужно играть и не менять этот вид спорта. Если будут внедрены технологии, то, на мой взгляд, многое изменится. Мне же нравится то, что было всегда. Просто потому, что таков футбол. Я - сторонник ошибок, которые иногда наносят ущерб, но иногда играют и на руку. Я бы не стал вносить изменения", - заявил футболист в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что первый случай использования арбитром видеоповтора был отмечен в матче одного из низших американских дивизионов.

URL: http://www.vb.kg/354834
Теги:
спорт, футбол
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