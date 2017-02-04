Из Ошского горсуда сбежал обвиняемый в разбойном нападении

3 февраля из здания Ошского горсуда сбежал обвиняемый в разбое.. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

Как уточнили ВБ в ведомстве, ранее судимый за убийство и кражу Ибрагимов Махамад Рахимович может в ближайшее время прибыть в Бишкек.

Ибрагимов Махаммад Рахимович 1975 года рождения. Уроженец города Ош.

Особые приметы обвиняемого: Рост примерно 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в дубленку черного цвета, черные брюки и белые кроссовки.

Всех кто либо видел подозреваемого просят позвонить на пульт 102, либо по телефонам 03222-5-64-29, 0777-07-56-59.