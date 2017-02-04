Сбежавшего из здания Ошского горсуда нашли в Араванском районе

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Аида Джумашева

Сбежавшего из здания Ошского горсуда, обвиняемого в разбойном нападении, нашли в Араванском районе Ошской области. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в УВД Ошской области.

Как уточняется, беглеца поймали сегодня в 03.30 утра. В настоящий момент  Махаммада Ибрагимова водворили в ИВС УВД города Ош.  

"Выясняются обстоятельства, по которым ранее судимый за убийство и кражу сбежал.  Кроме того, службой собственной безопасности проводится расследование в отношении допустивших побег милиционеров", - проинформировали в УВД.

URL: http://www.vb.kg/354840
Теги:
Ошская область, побег, суд
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