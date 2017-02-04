Сбежавшего из здания Ошского горсуда нашли в Араванском районе

Сбежавшего из здания Ошского горсуда, обвиняемого в разбойном нападении, нашли в Араванском районе Ошской области. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в УВД Ошской области.

Как уточняется, беглеца поймали сегодня в 03.30 утра. В настоящий момент Махаммада Ибрагимова водворили в ИВС УВД города Ош.

"Выясняются обстоятельства, по которым ранее судимый за убийство и кражу сбежал. Кроме того, службой собственной безопасности проводится расследование в отношении допустивших побег милиционеров", - проинформировали в УВД.