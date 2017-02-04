Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок по лавиноопасным участкам

По сообщению пресс-службы МЧС КР, в период с 4 по 8 февраля автолюбителям лучше воздержаться от поездок по лавиноопасным участком автодороги Бишкек - Ош.

В частности, на участках автодороги на 132-137-м км (перевал Тоо-Ашуу), на 198-м км (перевал Отмок), 255-м км (Токтогульский район Джалал-Абадской области) планируется спуск снежных лавин, в связи с чем там будет временно закрыт проезд.

Меры применяются в связи с ожидаемыми выпавшими осадками на горных участках дороги. В МЧС отмечают, на данный момент сохраняется угроза схода снежных масс.

Отметим, сегодня по сообщению пограничной службы, под лавиной погиб военнослужащий.