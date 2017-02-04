Продолжается газификация жилмассивов и населенных пунктов Чуйской области

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ВБ

В текущем году 12 жилмассивов Бишкека и населенных пунктов Чуйской области подключат к газоснабжению. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства КР.

В 2016 году газифицировано всего 10 жилых массивов г. Бишкек и населенных пунктов Чуйской области: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан.

В этом году запланирована газификация 7 жилых массивов города Бишкек (Колмо, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Ала-Тоо, Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо) и 5 населенных пунктов Чуйской области (гг. Кант, Токмак, Кара-Балта, с. Ленинское и Сокулук). Планируется охват более 20 тысяч домовладений.

В сообщении также говорится, что строительство газопровода "Север-Юг" находится на стадии согласования маршрута. Кроме этого, в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа в Кыргызстан в необходимом объеме ведется реконструкция магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы".

Отмечается, что ОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного топлива потребителям Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/354844
Теги:
Газпром, новостройки, Чуйская область
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