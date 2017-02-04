В ИК №16 пресечена попытка переброса наркотиков. Подозреваемый задержан

В ИК №16 пресечена попытка переброса наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН ПКР.

По ее данным, 3 февраля, примерно 18.00 около исправительной колонии № 16 (с. Беловодское) при совершении переброса был задержан гражданин М.улуу Б., 1991 г.р.

При осмотре внешнего периметра учреждения были обнаружены и изъяты четыре полиэтиленовых свертка, в которых находилось серо-белое вещество со специфическим запахом конопли. Примерный вес изъятого вещества - 285 граммов.

Подозреваемый передан в правоохранительные органы. Ведется следствие.