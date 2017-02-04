Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа

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Федеральный судья в Сиэтле временно приостановил действие антииммиграционного указа Дональда Трампа, который запрещает въезд в США уроженцам семи мусульманских государств.

Председатель суда не счел обоснованным протест министерства юстиции страны, отметив, что штаты обладают правом оспаривать любые действия федерального правительства, передает AP.

Ранее федеральный судья в Виргинии вынесла постановление об обязательной публикации Белым домом списка лиц, которым было отказано во въезде из-за действия антииммиграционного указа Дональда Трампа. Решение было принято по иску прокуроров четырех штатов, оспаривающих документ.

В то же время федеральный суд в Бостоне отказал истцам в корректировке указа. Согласно решению, те иммигранты, которым въезд США запрещен, не могут в виде исключения прибыть на территорию страны.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезжать в США мигрантам на четыре месяца, а прибывающим из Сирии - на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Иск в федеральный суд в Сиэтле подала некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод (ACLU). Авторы иска и их сторонники назвали указ "неконституционным", так как он, по их мнению, нарушает права человека.

URL: http://www.vb.kg/354850
Теги:
судья, США, Дональд Трамп
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