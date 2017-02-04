Начальник народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

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Подтверждена смерть руководителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олега Анащенко при взрыве автомобиля утром 4 февраля. Об этом сообщает Интерфакс.

Погибших было двое, однако о личности второй жертвы ничего не сообщается.

В подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. "Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по нашим законам", - сообщили в прокуратуре ЛНР.

Внедорожник, принадлежавший Анащенко, взорвался в районе луганского квартала Мирный.

URL: http://www.vb.kg/354851
Теги:
взрыв, Украина
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