Начальник народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Подтверждена смерть руководителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олега Анащенко при взрыве автомобиля утром 4 февраля. Об этом сообщает Интерфакс.

Погибших было двое, однако о личности второй жертвы ничего не сообщается.

В подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. "Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по нашим законам", - сообщили в прокуратуре ЛНР.

Внедорожник, принадлежавший Анащенко, взорвался в районе луганского квартала Мирный.