Заявление Текебаева не соответствует действительности, что швеи банкротятся

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ВБ

Относительно заявления лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о том, что швейная отрасль находится на грани разрушения, аппарат правительства КР сообщает следующее.

Согласно информации предпринимателей Ассоциации "Легпром", объем производства швейных изделий за 2016 год по сравнению с 2013 по 2015 год значительно увеличился. Так, наблюдается увеличение заказов из России и Казахстана.

На сегодня производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме. Учитывая большой объем поступающих заказов, предприниматели испытывают нехватку рабочих кадров – швейников. Над решением данной проблемы правительство ведет совместную работу с Ассоциацией "Легпром".

Вместе с этим аппарат правительства отмечает, что разночтения в цифрах экспорта связаны отчасти с тем, что основной объем швейной продукции производится индивидуальными предпринимателями, работающими на патентной основе. Нацстатком эти данные практически не учитывает, как и статданные объемов поставок швейной продукции в Россию и Казахстан, осуществляемые через рынок "Дордой".

В настоящее время завершается работа по разработке механизма оптимизации учета текстильно-швейной продукции для выявления реального положения дел в данной отрасли, говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/354853
Теги:
Омурбек Текебаев, правительство, швейная отрасль
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