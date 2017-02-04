Миллиардер Виола отказался от назначения на пост министра армии США

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Миллиардер Винсент Виола, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра армии, отказался от назначения. Об этом пишет USA Today.

По информации издания, решение связано с тем, что Виола не сможет совмещать работу в министерстве с ведением бизнеса. Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил разочарование в связи с отказом предпринимателя от назначения, однако отметил, что "понимает и уважает его решение". Министр обороны также добавил, что в ближайшее время рекомендует главе государства новую кандидатуру.

Сам Виола в своем заявлении, которое опубликовало издание Military Times, подчеркнул, что ценит доверие президента и продолжит оказывать ему и его администрации "свою неизменную поддержку".

Министерство Армии США входит в состав министерства обороны. Глава ведомства отвечает за человеческие ресурсы, персонал, состояние резерва, зданий и сооружений, системы вооружения и оборудование, а также коммуникации и финансовое управление. Его кандидатуру выдвигает президент и утверждает сенат. При этом в кабинет министров он не входит и подчиняется только министру обороны. Должность является гражданской.

60-летний Винесент Виола - миллиардер и ветеран Армии США. Он является основателем и председателем трейдинговой компании Virtu Financial, а также владеет клубом Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз". Журнал Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов.

URL: http://www.vb.kg/354855
Теги:
США, армия
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