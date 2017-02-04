Премьер поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в авиакрушении

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 февраля, встретился с волонтерами, которые оказывали помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Встреча, которая прошла в формате "вопросы-ответы", началась с минуты молчания в память о погибших.

"Произошедшая трагедия тронула сердца многих людей, это горе объединило всю нашу страну и сплотило нас. Ни одни человек не смог остаться равнодушным к произошедшему. Разделяя боль и утрату пострадавших и родственников погибших граждан, наш народ, объединившись, оказывал им помощь. Среди них были как представители старшего поколения, так и дети, которые по мере своих возможностей оказывали гуманитарную и финансовую поддержку", - отметил Глава Правительства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул ту помощь, которую оказывали волонтеры пострадавшим, а именно обеспечивали продуктами питания, теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Также был организован сбор средств по всей территории страны.

"От имени Правительства и от себя лично выражаю вам благодарность за то, что вы с самых первых часов в день авиакатастрофы и в последующие дни, которые были не менее тяжелыми, принимали активное участие в оказании помощи пострадавшим", - поблагодарил Премьер-министр.

Он констатировал, что взаимопомощь и согласие является отличительными качествами народа Кыргызстана. То, что с давних времен у нас называлось "Ашар", сегодня это и есть волонтерство.

"В последние годы количество людей, участвующих в волонтерском движении, увеличилось. Данная деятельность является многосторонней, которая не ограничивается оказанием помощи во время бедствий. Волонтерами также оказывается помощь больным людям, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, пожилым, находящимся в домах-престарелых. Каждый человек, присоединившийся к вам, вносит весомый вклад в развитие государства. С такими, как вы, наше общество будет сильным", - считает Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр сообщил, что сейчас рассматриваются механизмы координации действий государства и волонтерского движения, а также поддержки волонтерства со стороны государства.

Волонтеры задали вопросы, касающиеся дальнейших судеб пострадавших и в целом по принимаемым мерам по оказанию необходимой помощи пострадавшим от государства. Они высказали свои предложения и рекомендации по усилению координации между гражданским обществом и государственными органами.

URL: http://www.vb.kg/354857
Теги:
авиакатастрофа, волонтерство, Сооронбай Жээнбеков
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