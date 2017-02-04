Кабмин одобрил План по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджет

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по обсуждению текущего исполнения республиканского бюджета за январь и проекта Плана дополнительных поступлений в государственный бюджет 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил о стопроцентном выполнении плана по доходной части республиканского бюджета фискальными органами страны и Социальным фондом за январь месяц.

Заведующий отделом финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Азиз Аалиев представил информацию о доработанном проекте Плана мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году.

Глава Правительства поручил руководителям государственных органов в целях снижения рисков неравномерного поступления доходной части республиканского бюджета в 2017 году взять под личный контроль и обеспечить качественное исполнение Плана.

Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в целях повышения поступлений в алкогольной отрасли поручено в оперативном порядке привести в соответствие нормативно-правовые акты по реализации функций по государственному регулированию и контролю и оборота алкогольной продукции и ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы.

Руководителям Государственной налоговой службы, мэрии города Бишкек и Министерства финансов поручено взять под личный контроль вопросы передачи делегированных полномочий в сфере налогов от ГНС к мэрии города Бишкек.

Также Фонду по управлению государственным имуществом поручено провести инвентаризацию, для выявления убыточных предприятий с государственной долей, для принятия по ним дальнейших соответствующих решений.

Премьер-министр подчеркнул, что руководители государственных органов будут нести персональную ответственность за своевременность и качество исполнения Плана мероприятий по обеспечению дополнительных поступлений.

URL: http://www.vb.kg/354858
Теги:
бюджет, правительство
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