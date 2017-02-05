Врач НЦО не возвращает деньги за несделанную операцию и угрожает посадить

1844  0
Наталья Ли

Дочь пациентки Национального центра онкологии (НЦО) просит власти страны помочь ей вернуть $4 тысячи за химиотерапию и операцию для ее матери, которая так и не прошла курс лечения.

По словам К. Теребековой, в ноябре 2016 года врач-онкогинеколог НЦО Асель Бейшенова поставила ее матери диагноз - рак шейки матки и рекомендовала сделать операцию и пройти химиотерапию в Москве. Врач обещала все организовать и назвала стоимость - $4 тысячи.

"Мы ей поверили и начали собирать деньги, продали скот и взяли в долг. Отдали ей 10 декабря 2016 года. Но впоследствии она сказала, что все подорожало и еще необходимо $3 тысячи. Но у нас таких денег больше нет и мы попросили вернуть наши деньги. Но она отказалась, ссылаясь на то, что уже отослала деньги в Москву: или мы доплатим или деньги сгорят", - пишет девушка в обращении.

Теребекова пишет, что врач Бейшенова начала угрожать ей тем, что "у ее подруги муж - высокопоставленный чиновник и нас посадят за ложь".

Девушка просит президента, министра здравоохранения, генерального прокурора, главу ГКНБ и директора НЦО помочь вернуть деньги, чтобы ее мать могла пройти лечение в Кыргызстане пока не поздно, поскольку болезнь прогрессирует.

Это не первый скандал вокруг Национального центра онкологии. В 2014 году 63-летней пациентке во время операции по удалению зоба повредили голосовые связки и она потеряла голос, а 25-летней Гульзине Байтаевой, не дождавшись результатов гистологической экспертизы, удалили здоровую грудь.

Недовольства возникают и в отношении нынешнего и.о. директора НЦО Дамира Абдылдаева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и травле сотрудников

URL: http://www.vb.kg/354859
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, Минздрав, Национальный центр онкологии, здравоохранение, онкология, президент, Талантбек Батыралиев, Индира Джолдубаева
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  