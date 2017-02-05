Иран пообещал обрушить "дождь из ревущих ракет" на противников

185  0
www

Командир Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде назвал нонсенсом антииранские заявления со стороны американских чиновников, а также подчеркнул, что внешние угрозы в адрес Тегерана бесполезны. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Tansim News Agency.

Бригадный генерал отметил, что Исламская Республика не станет тратить время, чтобы сохранить безопасность. "Стоит противнику совершить ошибку, и наши ревущие ракеты обрушатся на него дождем", - подчеркнул Хаджизаде.

Ранее 4 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. За день до этого советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что в Вашингтоне больше не собираются терпеть иранские провокации, угрожающие интересам Соединенных Штатов. Он также пообещал, что США продолжат ужесточать политику в отношении ИРИ.

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение ограничений связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению "Хезболла", которое в США считают террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

URL: http://www.vb.kg/354861
Теги:
Иран, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  