Суд обязал Google передавать властям США письма с иностранных серверов

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Американский суд обязал компанию Google предоставлять властям США электронные письма ее клиентов, которые хранятся на зарубежных серверах. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рутер принял данное решение, чтобы агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могли проводить внутри США следствия, связанные с мошенничеством.

"Получение сведений с многочисленных серверов Google за рубежом может восприниматься как вторжение в частную жизнь, однако на самом деле фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах", - говорится в постановлении судьи.

В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.

22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконной слежку за работниками. По его мнению, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.

URL: http://www.vb.kg/354865
Теги:
Интернет, США
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