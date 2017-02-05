Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель мирных жителей при обстрелах в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердили гибель мирных жителей при обстрелах Авдеевки (контролируется Вооруженными силами Украины) и Донецка (контролируется ополченцами). Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения ряда жителей Авдеевки и Донецка после обстрелов", - говорится в отчете. Точное число погибших и пострадавших не указывается.

Кроме того, наблюдатели констатировали повреждения нескольких зданий в указанных городах.

3 февраля замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал число погибших и раненых среди ополченцев и мирного населения с начала нового обострения конфликта в Донбассе. По его данным, погибли шесть и получили ранения 34 мирных жителя, потери ополчения составили 18 человек погибшими и 26 ранеными.

Эскалация конфликта в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Противоборствующие стороны ведут борьбу за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел - Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек.