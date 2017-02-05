Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"

23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика.

В рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость позвоночника.

Отметим, что, несмотря на фантастический "финт", Физиев потерпел поражение в бою.