Кикбоксёр из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя "Матрицы"

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23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика.

В рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость позвоночника.

Отметим, что, несмотря на фантастический "финт", Физиев потерпел поражение в бою.

URL: http://www.vb.kg/354870
Теги:
кикбоксинг, спорт
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Комментарии
прохожий
05.02.2017, 15:44

Красавчик. Хорошую гибкость продемонстрировал.

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