Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР

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Рой пчел прервал матч по крикету между командами ЮАР и Шри-Ланки, проходивший в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Насекомые дважды вынуждали спортсменов прекратить игру и броситься на землю. После этого матч был приостановлен, и на поле вышли сотрудники стадиона.

Они попытались прогнать насекомых, но безуспешно. Пчелы не улетели даже после того, как их окатили содовым раствором из ведра и опрыскали газом из огнетушителя.

Совладать с роем сумел лишь профессиональный пчеловод, который собрал насекомых в пластиковый ящик с сотами. Когда насекомые были удалены с поля, игра продолжилась.

URL: http://www.vb.kg/354874
Теги:
пчеловодство, спорт, ЮАР
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