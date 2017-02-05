Минздрав создал комиссию по факту передачи денег за лечение врачу НЦО

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Наталья Ли

Министерство здравоохранения создало комиссию для рассмотрения дела о передаче денег за лечение в Москве врачу - онкогинекологу Национального центра онкологии (НЦО) Асель Бейшеновой.

Напомним, дочь пациентки НЦО написала обращение и просит власти страны помочь ей вернуть $4 тысячи за химиотерапию и операцию для ее матери, которая так и не прошла курс лечения.

По ее словам, врач Асель Бейшенова рекомендовала сделать операцию и пройти химиотерапию в Москве, обещала все организовать и назвала стоимость - $4 тысячи. Девушка собрала всю сумму и передала врачу. Однако позже та сказала, что цена увеличилась и отказалась возвращать внесенную ранее оплату.

По данным Минздрав, сама врач факт получения денег отрицает.

"Комиссия сделала запросы в регистратуру поликлиники НЦО (где открывается амбулаторная карта), патронажный кабинет (где ставят на учет больных) и гистологическую лабораторию (куда поступает биоматериал на исследование), на что были получены ответы, что Теребекова К.М. в 2016 году за медицинской помощью в НЦО не обращалась и на учете не состоит",- сообщают в ведомстве.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что передаст это дело в прокуратуру.

URL: http://www.vb.kg/354875
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии, онкология
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Комментарии
Горожанин
05.02.2017, 20:15

Ворон, ворону глаз не склюёт. Надо депутатов попросить чтобы была весомая и независимая комиссия. Многие врачи, а особенно хирурги травматологи из 4 гор.больницы злоупотребляют своим служебным положением.

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