Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире

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Столицу Катара и новозеландский город Окленд связал самый длинный авиамаршрут в мире. Об сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gulf News.

Пассажирский самолет Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways, предназначенный специально для долгих перелетов, покинул город Доха около пяти утра в воскресенье. Самолет миновал Дубай и северный Оман, после чего направился в сторону Индии, пролетел над южной оконечностью Индостана и Шри-Ланкой и достиг Западной Австралии.

Прибыл авиалайнер в Новую Зеландию через 16 часов 20 минут после вылета и сел в оклендском аэропорту около 7:30 в понедельник. Обратный путь займет еще больше времени и продлится 17 часов 30 минут

Длина маршрута, пересекающего десять часовых поясов, составляет 14,5 тысячи километров. Это на 600 километров больше, чем у рейса Дубай - Окленд авиакомпании Emirates, который считался самым длинным ранее.

Власти Новой Зеландии рассчитывают, что новый авиамаршрут будет приносить экономике страны 198 миллионов долларов в год.

URL: http://www.vb.kg/354877
Теги:
авиация, Катар, Новая Зеландия
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