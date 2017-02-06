Коту-инвалиду в Болгарии вживили титановые протезы

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В Болгарии бездомному коту по кличке Пух вживили бионические протезы из титана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Пух потерял задние лапы в результате несчастного случая. Хирург Владислав Златинов решил помочь животному. Он выяснил, что британские ветеринары уже проводили подобные операции и изучил их опыт по публикациям в научных журналах.

Ветеринар вживил в культи кота-инвалида титановые имплантаты, изготовленные по специальному заказу. В области колена к ним присоединяются сменные протезы, которые заменяют нижнюю часть лапы.

После шестинедельного восстановительного периода животному позволили испытать бионические конечности. Златинов утверждает, что кот постепенно привыкает к ним и сам следит за чистотой протезов. Ветеринар уже прооперировал трех других кошек, которые остались без лап.

URL: http://www.vb.kg/354878
Теги:
Болгария
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