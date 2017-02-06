Американка побывала во всех странах мира за полтора года

27-летняя американка Кассандра Де Пеколь объехала все страны мира за рекордно короткий срок. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Seeker.

Путешествие, начавшееся в июле 2015 года, продолжалось 18 месяцев и 26 дней. За это время она посетила 195 государств и стала обладательницей двух мировых рекордов. Де Пеколь оказалась первой женщиной в истории, объехавшей все страны мира, и первым человеком, который справился с этой задачей настолько быстро. Прежний рекордсмен, американский профессор Или Лю, потратил на это три года, три месяца и шесть дней.

Последним пунктом маршрута женщины стал Йемен.

В среднем на посещение одного государства у туристки уходило от двух до пяти дней. Во время своих поездок она выступала с презентациями и встречалась со студентами и представителями властей.

Не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже лекарств и витаминов.

По словам Де Пеколь, она с детства хотела посмотреть мир, ознакомиться с разными культурами и религиями. Поездка обошлась более чем в 200 тысяч долларов. Все это время американку финансово поддерживали ранее не знакомые ей люди. По ее словам, всех своих спонсоров она находила уже во время путешествия.

Де Пеколь также призналась журналистам в аэрофобии. По ее словам, перелетов она опасается даже больше, чем быть похищенной или убитой.