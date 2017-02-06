На Урале обнаружено тело ребенка со следами собачьих укусов

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В Свердловской области (Россия) обнаружено тело семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Труп был найден в районе деревни Пальмино 5 февраля. В сообщении отмечается, что на теле были раны, характерные для укусов животных, и следы когтей (предположительно, собачьих). Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить сроки и точные причины смерти ребенка и выяснить другие важные обстоятельства. Полиция и сотрудники СКР выясняют, кто из местных жителей мог стать очевидцем случившегося.

URL: http://www.vb.kg/354880
Теги:
Россия
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