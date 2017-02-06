Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

Чем в настоящее время владеют Текебаевы?Здание редакции газеты "Супер Инфо", расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, дом №402, около 300 кв. м, рыночная стоимость здания составляет около 50 млн сомов ($600 тыс.).
Элитный офис, расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. К. Акиева, дом №99, около 700 кв. м, рыночная стоимость - около 70 млн сомов ($1 млн), фактически распоряжается О. Текебаевым (официально зарегистрировано на гр. Р. Чаргынову), достроен в 2016 году.
Особняк, расположенный по адресу: с.Орто-Сай, ул.Балык-Кумар, дом №46, рыночная стоимость - более 15 млн сомов (около $200-250 тыс.), зарегистрирован на Айгуль Текебаеву.
Элитная квартира, расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева, дом №11, кв. № 24,121 кв м, рыночная стоимость - около 10,5 млн сомов ($150 тыс.), а также парковочное место стоимостью около 1,5 млн сомов ($20 тыс.), приобретены в 2015 году, зарегистрированыа на Айгуль Текебаеву.
Квартира, расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Баетова, дом №74, кв. № 19, 65,7 кв, рыночная стоимость - около 4,1 млн сомов ($60 тыс.), зарегистрирована на Айгуль Текебаеву.
Мини-ГЭС, расположенная по адресу: Джалал-Абадская область, Токтогульский район, а/о Жаны-Жол, с.Арал, ущ.Чычкан б/н, зарегистрированная на Айгуль Текебаеву, а также кафе, расположенное по адресу: Джалал-Абадская область, Токтогульский район, а/о Жаны-Жол, с.Арал, ул. Чычкан б/н, зарегистрированное на Айгуль Текебаеву.
Напомним, что "Экспресс-кафе", а ныне ресторан "Фрунзе" принадлежало лидеру партии "Ата Мекен". В самый разгар усиления авторитаризма беглого Аскара Акаева в 1998 году было получено разрешение на строительство экспресс-кафе в Дубовом парке. После апреля 2010 года история с кафе Текебаева получила новый поворот.
Ресторан "Фрунзе" является долевой собственностью Рузиева Хасана Маджитовича и Яндавуровой Марии Иблазиевны (родственница основного инвестора Хусейна Зазазиева. Бывший хозяин казино "Паллада"). По некоторым данным, все разрешительные документы на строительство ресторана были оперативно выданы при содействии Текебаева.