Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

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Гулиза Авазова

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев рассказал о доходах и расходах президента Алмазбека Атамбева.

Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции он рассказал также и о доходах его жены.

Согласно сводным данным, доход президента с 2010 по 2015 год составил 6 018 481 сом, в долларовом эквиваленте - 111,2 тысячи долларов.

А расходы президента за этот период составили 34 млн сомов (448 тыс. долларов).

Доходы супруги Атамбаева составили 33 млн 371 тыс. сомов, в переводе на доллары - 580,6 тысячи. Сводные данные по ее расходам не производились.

Также он предоставил информацию об акционерах ОАО "Кыргызавтомаш" за период с 1999 по 2017 год.

URL: http://www.vb.kg/354881
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев
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Комментарии
monday xxx
06.02.2017, 16:26
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Комментариев: 3

очередной "ушак" от мародера пусть лучше сам в такой же форме расскажет про свои доходы и пусть не забудет написать про хапанные имущество  ,а то мало ли еще пропустит 

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Асселим Дауренова
06.02.2017, 16:28
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Чем в настоящее время владеют Текебаевы?Здание редакции газеты "Супер Инфо", расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, дом №402, около 300 кв. м, рыночная стоимость здания составляет около 50 млн сомов ($600 тыс.).

Элитный офис, расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. К. Акиева, дом №99, около 700 кв. м, рыночная стоимость - около 70 млн сомов ($1 млн), фактически распоряжается О. Текебаевым (официально зарегистрировано на гр. Р. Чаргынову), достроен в 2016 году.

Особняк, расположенный по адресу: с.Орто-Сай, ул.Балык-Кумар, дом №46, рыночная стоимость - более 15 млн сомов (около $200-250 тыс.), зарегистрирован на Айгуль Текебаеву.

Элитная квартира, расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева, дом №11, кв. № 24,121 кв м, рыночная стоимость - около 10,5 млн сомов ($150 тыс.), а также парковочное место стоимостью около 1,5 млн сомов ($20 тыс.), приобретены в 2015 году, зарегистрированыа на Айгуль Текебаеву.

Квартира, расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Баетова, дом №74, кв. № 19, 65,7 кв, рыночная стоимость - около 4,1 млн сомов ($60 тыс.), зарегистрирована на Айгуль Текебаеву.

Мини-ГЭС, расположенная по адресу: Джалал-Абадская область, Токтогульский район, а/о Жаны-Жол, с.Арал, ущ.Чычкан б/н, зарегистрированная на Айгуль Текебаеву, а также кафе, расположенное по адресу: Джалал-Абадская область, Токтогульский район, а/о Жаны-Жол, с.Арал, ул. Чычкан б/н, зарегистрированное на Айгуль Текебаеву.

Напомним, что "Экспресс-кафе", а ныне ресторан "Фрунзе" принадлежало лидеру партии "Ата Мекен". В самый разгар усиления авторитаризма беглого Аскара Акаева в 1998 году было получено разрешение на строительство экспресс-кафе в Дубовом парке. После апреля 2010 года история с кафе Текебаева получила новый поворот.

Ресторан "Фрунзе" является долевой собственностью Рузиева Хасана Маджитовича и Яндавуровой Марии Иблазиевны (родственница основного инвестора Хусейна Зазазиева. Бывший хозяин казино "Паллада"). По некоторым данным, все разрешительные документы на строительство ресторана были оперативно выданы при содействии Текебаева.

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Радик Давыдов
06.02.2017, 16:40
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и? что он этим хотел сказать?

на бомбу это тоже не тянет

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Айжана Абдылдаева
06.02.2017, 16:43
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Текебаев совсем обмельчал.  Его Пресс-конференции уже не вызывают прежнего ажиотажа!  Если он пресс-конференцию собрал для озвучки вот этих данных которые есть в доступе государственных организациях. И что тут такого удивительного? Атамбаев мне кажется всегда говорил, что еще в 90-х стал богат, и в том что его расходы на последние пять лет превышают доходы ничего сверхестественного нет!  А наоборот подтверждают тот факт что президент чист и даже во время Президентства не имеет больших доходов!

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Тамара Таирова
06.02.2017, 17:09
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Комментариев: 11

monday xxx

очередной "ушак" от мародера пусть лучше сам в такой же форме расскажет про свои доходы и пусть не забудет написать про хапанные имущество  ,а то мало ли еще пропустит 

Да точно... но этому жулику  все ровно. Кажется, этот скользкий  тип не понимает, что народ все видит,   в отличии от  этого мародера другие  открыто отражают  в декларациях о своих доходах и расходах. Не то что какой то Текебаев.

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