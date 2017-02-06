В минувшие выходные были принудительно спущены несколько лавин

134  0
Алексей Тимаев

4 февраля на 132-м километре автодороги Бишкек - Ош было произведено 4 выстрела, в результате сошла лавина объемом 21 тыс. кубических метров.

На 133-м километре произведено 4 выстрела, объем лавины составил 10 тыс. кубических метров и на 135-м км также были выпущены 4 снаряда, объем сошедшей лавины на этом участке составил 7 тыс. кубических метров.

В общей сложности на трех участках было произведено 12 выстрелов, общий объем сошедшей снежной массы 38 тыс. куб. метров.

Принудительный спуск лавин продолжился 5 февраля 2017 года на 198-м км автодороги Бишкек - Ош.

Напомним, в период с 4 по 8 февраля на автодороге Бишкек - Ош, в частности на 132-137-м км (перевал Тоо-Ашуу, Жайылский район Чуйской области), 198-м км (перевал Отмок), 255-й км (Токтогульский район Джалал-Абадской области) будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Также в связи с угрозой схода снежных лавин, а также в целях недопущения гибели и обеспечения безопасности на автодорогах возникла необходимость проведения мероприятий с 5 по 10 февраля по принудительному спуску снежных лавин с применением артиллерийского расчета на автодорогах Казарман-Актал-Чат и Арал-Миң-Куш (67-94-й, 42-45-й и 1-10-й км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-110-й, 140-150-й км), Ала-Бука–Каныш-Кыя и Красная-Горка-Акташ (65-100-й и 1-9-й км).

URL: http://www.vb.kg/354887
Теги:
лавина, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  