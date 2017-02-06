В Таджикистане продвигают национальную одежду на учебном уровне

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Начиная с 1 марта вплоть до окончания праздника Навруз все студентки вузов Таджикистана обязаны приходить на занятия только в национальной одежде. Согласно письму-распоряжению Министерства образования и науки Таджикистана, национальную одежду из атласа, адраса и с вышивкой чакан должны носить также преподавательницы вузов, учительницы и ученицы средних общеобразовательных школ.

Эхсони Хушвакт, пресс-секретарь Министерства образования и науки, пояснил, что, начиная с 1 марта большинство таджичек надевают национальную одежду из атласа и адраса, а также с вышивкой чакан и в министерстве посчитали, что представительницы прекрасного пола накануне и в дни праздника Навруз могут не носить школьную форму.

В официальном письме говорится, что целью рекомендации является "пропаганда и возрождение древних традиций таджикского народа". Навруз - день весеннего равноденствия и начало Нового года персоязычных народов, в Таджикистане отмечается с 21 по 24 марта.

Саломат Кувватова, председатель женсовета в Душанбинском педагогическом университете имени Садриддина Айни, подтвердила, что они получили распоряжение министерства. В прошлом женщинам и девушкам рекомендовали в дни праздника Навруз приходить на занятия в национальной одежде, но официального распоряжения по этому поводу не было, говорит она.

В Комитете по делам женщин и семьи при президенте Таджикистана заявили, что идея отмечать праздник Навруз в национальной одежде принадлежит их ведомству и впервые она была озвучена еще три года назад. В школах Таджикистане с 2013 года введена единая форма - для мальчиков это костюм, брюки черные, белая рубашка и галстук, у девочек черная юбка или брюки, кофта и галстук. Учителя могут одеваться как ученики – светлую рубашку и черный костюм.

URL: http://www.vb.kg/354888
Теги:
Таджикистан
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