Малике Ноотиевой стало лучше. Ей помогают турецкие активисты

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Айдана Абдуваитова

Жители Антальи подключились к сбору средств для реабилитации гражданки Кыргызстана Малики Ноотиевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Халик Мерт.

Сейчас идет сбор средств для лечения девушки. К акции подключились и местные жители. Один из них, Халик Мерт, узнал о судьбе Малики через СМИ и организовал сбор денежных средств и доставку предметов личной гигиены, продуктов питания и других необходимых вещей от имени местных активистов.

Он также добавил, что юрист Хусеин Энес предложил семье двушки бесплатно представлять ее интересы на суде.

4 февраля девушка встретилась со своим отцом. Малика пришла в сознание, но ее состояние пока все еще слабое.

"Надеюсь, Малика восстановиться как можно быстрее", - написал Мерт.

Напомним, в середине декабря сильно избитую девушку Малику без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего нашлись ее родственники в Кыргызстане. 7 января ее мать вылетела к ней и сейчас находится с ней.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.

URL: http://www.vb.kg/354890
Теги:
соотечественники, Турция
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Комментарии
турок
06.02.2017, 10:44

Желаю ей скорейшего выздоровоения .

Берегите и любите своих близких .

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