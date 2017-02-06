Малике Ноотиевой стало лучше. Ей помогают турецкие активисты

Жители Антальи подключились к сбору средств для реабилитации гражданки Кыргызстана Малики Ноотиевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Халик Мерт.

Сейчас идет сбор средств для лечения девушки. К акции подключились и местные жители. Один из них, Халик Мерт, узнал о судьбе Малики через СМИ и организовал сбор денежных средств и доставку предметов личной гигиены, продуктов питания и других необходимых вещей от имени местных активистов.

Он также добавил, что юрист Хусеин Энес предложил семье двушки бесплатно представлять ее интересы на суде.

4 февраля девушка встретилась со своим отцом. Малика пришла в сознание, но ее состояние пока все еще слабое.

"Надеюсь, Малика восстановиться как можно быстрее", - написал Мерт.

Напомним, в середине декабря сильно избитую девушку Малику без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего нашлись ее родственники в Кыргызстане. 7 января ее мать вылетела к ней и сейчас находится с ней.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.