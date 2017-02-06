Первая техническая миссия Евросоюза по ВСП+ начинает работу в Кыргызстане

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ВБ

6 февраля в Кыргызстан прибывает первая техническая миссия европейских экспертов, которая должна оказать поддержку правительству страны в повышении объемов экспорта национальной продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+. Два эксперта посетят Бишкек и Ош в ходе своего 15-дневного пребывания в Кыргызстане.

Миссия оценит текущее состояние дел в тестовых лабораториях, имеющихся в Кыргызстане, в частности, в лабораториях, имеющих международную сертификацию по подтверждению качества продукции, экспортируемой в государства-члены ЕС. Кроме того, миссия произведет оценку потенциала и состояния фитосанитарных учреждений, а также таможенных органов, отвечающих за обеспечение положений ВСП+ и требований Евросоюза по правилам происхождения продукции.

Работа миссии поспособствует продвижению экспортных стандартов Евросоюза в Кыргызстане и повышению осведомленности местных властей о пробелах и потребностях, которые должны быть решены для экспорта кыргызской продукции в государства-члены ЕС. Участники миссии встретятся с ответственными должностными лицами Кыргызстана, местными предпринимателями и составят отчет с анализом и рекомендациями, которые будут направлены в представительство ЕС и кыргызским бенефициарам.

Это первая краткосрочная миссия, она организована благодаря сотрудничеству Евросоюза с Министерством экономики по использованию Кыргызстаном статуса ВСП+. ЕС рассматривает возможность организации дополнительной технической помощи в течение 2017 года.

Статус ВСП+ предоставлен республике в январе 2016 года. Он позволяет экспортировать более 6 тысяч наименований кыргызских товаров в страны Евросоюза без пошлин.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП +, 50 отечественных предприятий товаров в страны Европейского союза на сумму 68 млн долларов.

URL: http://www.vb.kg/354892
Теги:
экспорт, Европейский союз
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