Сагындыков после двух туров лидирует в ЧКР по настольному теннису по лигам

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Гулиза Авазова

В Центре настольного тенниса "Карвен" прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по лигам.

Как сообщает Ассоциация настольного тенниса КР, на втором этапе выступили около ста спортсменов из городов Кыргызстана и Туркменистана.

По итогам соревнований в высшей лиге без поражений турнир прошел Нурдин Сапарбаев, вторым стал Вячеслав Клычев из Туркменистана. Замкнул тройку сильнейших Талгат Сагындыков.

Таким образом, после двух туров в лидеры вышли Сагындыков и Клычев, которые набрали по 4 очка, а на третьем месте Жасур Худайбердиев.

Напомним, чемпионат состоит из десяти этапов, по итогам которого в декабре выявляются победители призовых мест. Спортсмены разделены по лигам, и в каждой из них играют по восемь человек по круговой системе. После каждого тура игроки, занявшие последние три места, выбывают в нижестоящую лигу, соответственно, тройка лидеров поднимается выше.

Третий тур чемпионата по лигам пройдет 4-5 марта.

URL: http://www.vb.kg/354900
Теги:
настольный теннис, чемпионат
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